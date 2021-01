Focus sulla Sampdoria

TORINO – Il sito della Juventus ha pubblicato un articolo con tutti i dati ed i numeri più interessanti della Sampdoria, squadra che affronterà la Juventus domani sera come match valido per la giornata di Serie A. Ecco le statistiche dei blucerchiati: “La Sampdoria ha vinto le ultime due partite di campionato, e nella più recente contro il Parma non ha subito gol: i blucerchiati non ottengono due successi di fila in Serie A mantenendo la porta inviolata da settembre 2018. La squadra di Ranieri ha vinto le ultime due gare interne di Serie A (vs Inter e Udinese): i blucerchiati non ottengono tre successi di fila in casa nella competizione da gennaio 2019 (quattro sotto la guida di Marco Giampaolo). La Sampdoria (14) è la squadra che è stata salvata da un legno in più occasioni in questo campionato ed è anche quella che ha subito più reti da palla inattiva nel campionato in corso (13). Curiosità: Sampdoria (10) e Juventus (sette al pari di Milan e Crotone) sono le due squadre che da più partite attendono il pareggio tra quelle attualmente in Serie A.

FOCUS GIOCATORI

Fabio Quagliarella ha realizzato 23 gol in 84 presenze di Serie A con la maglia della Juventus tra il 2010 e il 2014. Con una rete, raggiungerà Adriano Bassetto (92 gol) come secondo miglior marcatore della Sampdoria in Serie A. Quagliarella ha segnato quattro reti in 20 sfide contro la Juventus in Serie A: l’unica con la maglia della Sampdoria è arrivata su calcio di rigore nel dicembre 2018. Infine, con 484 match e 171 gol è uno dei soli cinque giocatori ad essere nella top-20 all-time sia per presenze che reti nella storia della Serie A a girone unico, insieme a Silvio Piola, Francesco Totti, Alberto Gilardino e Roberto Mancini. Keita Baldé ha segnato 14 gol nelle ultime 16 gare da titolare in Serie A; il classe ‘95 potrebbe trovare le rete in due presenze di fila dal primo minuto nel torneo per la prima volta da dicembre 2018 contro Frosinone e Roma, con la maglia dell’Inter”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<