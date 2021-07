La Juventus ufficializza lo staff di Allegri per la prossima stagione

La Juve ufficializza lo staff di Allegri per la prossima stagione

Attraverso il proprio sito web, la Juventus ha ufficializzato lo staff di Massimiliano Allegri per la prossima stagione di Serie A. Di seguito riportiamo la nota: "E’ iniziata ufficialmente la stagione della nuova Juventus 21/22. Il primo gruppo di bianconeri - in attesa dei rientri scaglionati dei nazionali impegnati tra Copa America ed Europeo - si è ritrovato questa mattina al JTC e si è recato poi al J Medical per svolgere le visite di idoneità, i test di valutazione e le consuete procedure anti Covid previste dal protocollo vigente. Domani, giovedì 15 luglio, è tempo invece di scendere in campo: la squadra è attesa al centro sportivo bianconero per la prima giornata di doppie sedute di allenamento (mattino e pomeriggio), agli ordini di Mister Allegri e del suo staff .

A margine, la Juventus ha anche ufficializzato la cessione del giovane Nikolai Baden Frederiksen al Vitesse: "E' ufficiale l trasferimento a titolo definitivo del calciatore bianconero, Nikolai Baden Frederiksen alla squadra olandese del Vitesse. Classe 2000, danese, l'attaccante ha disputato due stagioni con la Juventus, prima in Under 19 (27 presenze e 5 reti nel 2018/19), poi in Under 23 (12 presenze e 1 gol in Coppa Italia 2019/2020). Da gennaio 2020 ha militato in prestito alla squadra di Eredivisie del Fortuna Sittard, per poi passare nel 2020/2021 al Wsg Swarovski, formazione tirolese. Adesso per lui si riaprono le porte del campionato olandese: in bocca al lupo per la nuova avventura!".