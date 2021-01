La Juventus si prepara alla sfida con l’Udinese

TORINO – Un nuovo anno è arrivato, carico di buoni propositi e di liete speranze, e tra due giorni tornerà di nuovo anche il calcio italiano e la Juventus. Alle 20:45 di domenica 3 gennaio, i bianconeri scenderanno sul campo dell’Allianz Stadium per la 15esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Andrea Pirlo affronterà l’Udinese di Luca Gotti, in una partita molto importante in questa fase della stagione. La Vecchia Signora, infatti, arriva da una tremenda sconfitta nell’ultima gara giocata in casa contro la Fiorentina: un 3-0 implacabile, che ha messo a nudo molte difficoltà e molti difetti della squadra.

Per questo, gli uomini in bianconeri sono tornati ad allenarsi il 28 dicembre, prima svolgendo una preparazione a livello fisico e poi concentrandosi su un allenamento di gruppo, con tattica e schemi. L’obiettivo per il nuovo anno è quello di tornare ad essere la squadra da battere e di poter lottare per conquistare il titolo in tutte e tre le competizioni. La Juventus, dunque, si sta preparando alla sfida con l’Udinese nel migliore dei modi. Inoltre, dalla Continassa arrivano buone notizie, dato che diversi giocatori sono tornati a disposizione di Andrea Pirlo.

Alcuni sono rientrati a Torino dalle vacanze natalizie: tra questi, il più atteso era senza dubbio Cristiano Ronaldo, nominato poco fa Calciatore del secolo dal Globe Soccer Awards. Oltre al portoghese, è rientrato nei ranghi anche Adrien Rabiot, che aveva ricevuto un permesso speciale dalla società. Inoltre, anche gli infortunati saranno di nuovo arruolabili per la sfida contro i friulani di domenica sera. Il capitano Giorgio Chiellini e il centrocampista brasiliano Arthur erano già presenti in panchina nella sfida con la Fiorentina, mentre de Ligt ha completamente recuperato dall'affaticamento che lo aveva condizionato sempre contro la Viola. Infine, anche Merih Demiral sembra pronto a tornare in campo, dopo più di un mese di stop in seguito all'infortunio rimediato contro la Dinamo Kiev.