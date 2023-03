La Juventus rivive gli anni 90 grazie ad Adidas

"Adidas è orgogliosa di rivelare l’ultima versione della sua collezione di maglie da calcio Icons, che replicano alcuni modelli delle squadre e delle federazioni più famose. Ispirata all’epoca calcistica degli anni ‘90 che ha appassionato un’intera generazione e definito lo stile sia dentro che fuori dal campo, la collezione rievoca alcuni dei momenti calcistici più memorabili delle squadre di quel periodo, svelando al contempo eleganti look retro che sfumano i confini tra prestazioni calcistiche e cultura streetwear. Ispirata all’iconica era “adidas Equipment”, la raccolta di icone del football riporta in auge i classici del passato e immagina come avrebbero potuto apparire alcuni giocatori se nei primi anni ‘90 avessero indossato il brand delle tre strisce.