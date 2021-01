La Juventus e la Coppa Italia: un altro record per i bianconeri

TORINO – Ieri sera la Juventus ha ottenuto un’altra vittoria importantissima nella sua stagione, battendo per 3-2 in casa il Genoa grazie alle reti di Dejan Kulusevski, Alvaro Morata e del giovane Hazma Rafia. La gara era valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020-2021 e, adesso, i bianconeri se la dovranno vedere ai quarti di finale con la vincente tra Sassuolo e Spal, che si affronteranno tra poco. Alla fine, nonostante la partita molto sofferta e vinta solamente ai tempi supplementari, la Juve è riuscita ad andare avanti ed ora potrà proseguire nella corsa al titolo anche in questa competizione. Per la Vecchia Signora, inoltre, la Coppa Italia ha sempre avuto un fascino incredibile: infatti, il club torinese è quello che per più volte ha conquistato il prestigioso trofeo nazionale. Sono ben 13 le Coppe conquistate dalle Zebre, l’ultima quella del 2018 vinta in finale contro il Milan. Inoltre, la Juve è anche la squadra ad aver giocato più finali in assoluto: ben 19.

Adesso, la Juventus riproverà ad aggiungere un altro trofeo in bacheca, ma, nel frattempo, ha già raggiunto un altro record in questa storica competizione. Infatti, come riportato dall’agenzia OPTA sul proprio profilo Twitter, i bianconeri hanno superato gli ottavi di finale di Coppa Italia in tutte le ultime 15 stagioni in cui hanno giocato questo turno. Una statistica molto importante, che certifica ancora una volta la forza della Vecchia Signora e l’importanza che questo trofeo ha per il club torinese. Adesso, si proseguirà con i quarti di finale, sperando di tornare a giocare un’altra finale e di riscattare la sconfitta subita ai rigori contro il Napoli la scorsa stagione.

