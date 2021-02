Juventus-Crotone: lo Stadium fa 250

Tante sono le partite disputate dalla Juventus nella loro nuova casa

redazionejuvenews

La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Crotone per il posticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono chiamati a rispondere all'Inter capolista, che ha vinto il derby per 3-0 dando via ad una mini fuga scudetto: in caso di vittoria questa sera i nerazzurri sarebbero distanti 8 punti, con gli uomini di Andrea Pirlo che avrebbero però una partita ancora da recuperare. Vincere questa sera vorrebbe dire superare la Roma fermata ieri sera dal Benevento sullo 0-0, e guadagnare punti sul Milan secondo, che andrebbe a distare solo 4 lunghezze.

La Juventus arriva in emergenza alla sfida al Crotone, con le scelte di formazione che per Andrea Pirlo saranno quasi obbligate, viste le molte assenze: Chiellini, Bonucci e Cuadrado saranno indisponibili almeno fino al ritorno con il Porto; per Arthur ancora non so conoscono i tempi del recupero, così come per Paulo Dybala, che sembrava poter tornare questa sera in campo ma che, come comunicato da Pirlo in conferenza stampa, ha ancora dolore e non sarà della partita questa sera.

La sfida agli uomini di Stroppa segnerà anche un traguardo importante per l'Allianz Stadium, la nuova casa della Juventus. Lo stadio bianconero ospiterà infatti questa sera la partita numero 250 dalla sua nascita: la Juventus, da quando ha il suo impianto, non fa altro che vincere, come dimostrato dai nove Scudetti consecutivi, per la vittoria dei quali lo stadio ha giocato un grande ruolo, e dai numeri dell'impianto bianconero: 249 le partite giocate allo Stadium, divise tra 181 in campionato, 23 in Coppa Italia, 41 in Champions League e 4 in Europa League, che hanno visto i bianconeri vincere per 196 volte. I pareggi sono stati 40 mentre le sconfitte solamente 13 a testimonianza del valore e della spinta in più che la casa bianconera dava ai giocatori, quando ancora era pieno di pubblico. I gol segnati tra le mura amiche ammontano poi a 532, con soli 151 gol incassati.