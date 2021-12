La Juve prepara il blitz per Rovella

Il difensore in prestito al Genoa potrebbe fare ritorno alla Juve gia nella sessione del mercato invernale. Si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni

Continua il momento no in casa Juve e i bianconeri sperano di poter riscattare ( in parte ) il deludente avvio di stagione, cercando di vincere le restanti 3 gare di campionato prima di fermarsi per la sosta natalizia, con la speranza che alla ripresa del nuovo anno le cose vadano diversamente. Ma quello che piu di ogni altra cosa sperano i tifosi, è che la società metta mana al portafogli e riesca a portare a termine qualche colpo ad effetto gia nella sessione di gennaio.