La Juve fa gli auguri ai propri tifosi: “Ogni partita vi vede sempre al nostro fianco. Buon anno bianconeri”

Il boato è diventato silenzio, anche quando dopo qualche mese la palla ha ricominciato a rotolare, perché così doveva andare, per noi, per voi e per lo sport che amiamo. Ma non è stato la stessa cosa. Ci abbiamo messo l’impegno di sempre, abbiamo sollevato la Coppa dello Scudetto come negli ultimi anni, ma non è stata la stessa cosa. Non lo è stata, non lo è e non lo sarà nell’immediato futuro: si apre un anno con nuove sfide da vivere in campo, con un futuro da scrivere e nuove emozioni da vivere. Per adesso non potremo farlo nel modo che più amiamo, sperando che il momento in cui saremo di nuovo insieme fisicamente arrivi presto. Sappiamo però che ogni sfida vi vede sempre al nostro fianco, anche quando non tutto va come vogliamo. E allora potete star certi di due cose: la prima è che ci mancate, da quella partita di marzo, senza di voi. La seconda è che noi ci siamo. E voi anche. Non potrebbe essere che così. Buon anno, bianconeri!”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<