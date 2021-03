Kulusevski: “Alla Juve momento deludente, ma nelle difficoltà si vedono i campioni”

La Juventus sta passando un momento difficile, con la sconfitta prima della sosta per le Nazionali contro il Benevento che ha complicato la sua rincorsa all’Inter capolista, ora distante 10 punti,. Dal ritiro della Nazionale svedese, il...

La Juventus sta passando un momento difficile, con la sconfitta prima della sosta per le Nazionali contro il Benevento che ha complicato la sua rincorsa all'Inter capolista, ora distante 10 punti,. Dal ritiro della Nazionale svedese, il giocatore bianconero Dejan Kulusevski ha commentato il momento della squadra: "È una delusione, assolutamente. Siamo la Juventus e vogliamo vincere il campionato ogni anno, abbiamo passato un periodo difficile. Dobbiamo iniziare a giocare meglio, dobbiamo mostrare un gioco migliore di quello che abbiamo mostrato, poi guarderemo i risultati".

Il numero 44 ha poi concluso: "È chiaro che questa non è l'atmosfera che vogliamo che ci sia. Alcuni giorni sono più difficili di altri, ma è lì che si mettono in mostra i veri campioni. È lì che devi allenarti più duramente e non accontentarti di meno. Tutti hanno bisogno di guardarsi allo specchio e fare meglio".