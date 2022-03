Khedira: “Ho conosciuto due CR7, a Torino più leader e maturo”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato del suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo e del momento che sta vivendo la squadra bianconera

L'ex giocatore della Juventus Sami Khedira, ha parlato intervistato dai microfoni di ESPN, ai quali ha parlato di Cristiano Ronaldo e delle differenze riscontrate nel portoghese nelle due avventure passate insieme, quella con il Real Madrid e quella con la Juventus, a distanza di anni: "Ho conosciuto due Cristiano Ronaldo . Uno a Madrid, al Real, e uno a Torino , alla Juventus. Nella mia seconda esperienza con CR7, l’ho trovato ancora egoista ma anche più leader , in maniera naturale. Non fraintendetemi, al Real faceva parte della squadra ma, a Torino, era un po’ più maturo”.

Chiusura su Mourinho e sul rapporto con l'ex tecnico del Real Madrid ora alla Roma: lo Special One è infatti colui che ha portato il tedesco al Real Madrid, chiedendo esplicitamente di lui una volta insediato in Spagna: "Dopo la sconfitta contro la Spagna al Mondiale 2010, ero davvero sconvolto e depresso. Poi ho ricevuto un messaggio da mio fratello che mi ha detto: "Mourinho ti ha chiamato, vuole che tu sia il suo 6". Non pensavo che Mourinho fosse interessato a me, ero molto giovane e non ci credevo. Ma poi ho chiamato José e lui ha detto: "Sì, sei un giocatore incredibile e un ragazzo incredibile, voglio che tu ti unisca a me al Real Madrid". Abbiamo avuto i colloqui, ma di uno o due minuti. José ha solo chiesto: "Quali sono le tue aspettative?" Ho detto che volevo vincere. E lui ha risposto "Fantastico, ci vediamo a Los Angeles tra due settimane"... e basta!"