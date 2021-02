Khedira: “L’Hertha mi ha voluto tanto, spero di aiutarli con la mia esperienza”

TORINO- Sami Khedira, dopo quasi sei stagioni condite da 145 presenze e 21 gol, ha ufficialmente lasciato la Juventus in quest’ultimo giorno di calciomercato invernale. Il centrocampista tedesco ha firmato un biennale con i connazionali dell’Hertha Berlino, club che gli ha così dato la possibilità di tornare a giocare in Budesliga dopo gli anni passati dall’addio allo Stoccarda, sua prima squadra in carriera. L’ex centrocampista tra le altre del Real Madrid, è stato protagonista in campo nella vittoria di cinque scudetti, tre coppe italia e due supercoppe italiane con la casacca della Vecchia Signora.

Questo il comunicato ufficiale del club teutonico, arrivato in questi minuti: “Dalla “Vecchia Signora” di Torino alla “Vecchia Signora” di Berlino: Sami Khedira si trasferisce dalla Juventus Torino all’Hertha BSC e ora gioca per i biancazzurri. Il 33enne campione del mondo dal 2014 torna dopo più di dieci anni e 99 partite (21 gol, nove assist) in Serie A per i campioni d’Italia e 102 partite (sei gol, sei assist) in ‘La Liga’ per Il campione in carica della Spagna, il Real Madrid, torna in Bundesliga”.

Ai microfoni ufficiali dello stesso Hertha Berlino, l'ormai ex numero 6 bianconero ha poi rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo l'addio ai campioni d'Italia in carica e il ritorno in patria: "L'Hertha Berlino ha fatto di tutto per aiutarmi e mi offre ora l'opportunità di tornare a giocare in un campionato come la Bundesliga. Sono molto grato per questo e sinceramente non vedo l'ora che arrivi finalmente il momento di scendere in campo con la maglia biancoazzurra. Mi sento molto bene fisicamente e vorrei aiutare la squadra con tutta l'esperienza che ho acquisito negli ultimi anni, così da portare l'Hertha Berlino a raggiungere un maggiore successo in campo sportivo".