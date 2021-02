Di Livio: “Se la Roma può fermare la Juve? Bianconeri difficili da battere, ma è un match sentito”

TORINO – Angelo Di Livio, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio circa l’attuale situazione della Juventus e nella prossima partita di Serie A contro la Roma: “Un pensiero sulla vittoria della Roma? Questa sera ho visto una squadra forte, compatta, che ha dominato per 70minuti ma poi è calata, anche se il risultato era in cassaforte. Ho visto una buonissima difesa e non era facile giocare contro questo Verona. E’ una Roma che si sta ricompattando. Roma che può fare a meno di Dzeko? No. La prossima con la Juventus? Che fare con Dzeko se rimane? Per me prima che riparta titolare ce ne vorrà di tempo. Sarà così, giocherà molto Mayoral e lui entrerà in corsa. Si sono capovolte le gerarchie e Dzeko deve accettarlo con umiltà. Adesso il bosniaco deve solo stare zitto e riconquistarsi la fiducia del tecnico. Fonseca dalla prima giornata dicono che debba andar via ma sta facendo un campionato straordinario. Alla Roma quest’anno è successo di tutto ma Fonseca sa il fatto suo. Gioca bene la squadra, col Verona non era semplice e la Roma ha risposto presente“.

Poi ancora: "La Roma può fermare la Juventus? La storia della Juve dice che la partita più importante è con l'Inter e poi con la Roma. E' molto sentita in casa bianconera. Per me poi la Juve è tornata ai suoi livelli. La Roma deve far capire molte cose, ma in questo momento la Juve è difficile da battere. Come commenta lo sfogo di Gattuso a fine gara? Il Napoli ha trovato un uomo vero. Ha avuto tanti problemi di infortuni e di gestione quest'anno. Ma il Napoli ha ancora una partita in meno e con una vittoria può rientrare in corsa per i primi quattro posti, poi è in semifinale di Coppa Italia. I dirigenti devono rimanere più al loro posto".