Juve, Dalla Turchia: Leandro Paredes piace al Galatasaray

I rappresentati del giocatore avrebbero già mosso i primi passi. La stagione in bianconero non è stata tra le migliori della sua carriera e sembra che abbia diverse pretendenti. Solo 8 le apparizioni da titolare in campionato, 1 rete e 0 assist per lui. Ma oltre alle sirene turche -il giornalista di ESPN Martin Aravelo- sostiene che Juan Riquelme (ex giocatore e vicepresidente del Boca Juniors) avrebbe provato ad offrirgli di giocare la Libertadores. Inoltre ci sarebbero anche Chelsea ed Atlético Madrid, tra gli altri.