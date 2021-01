Juventus Women, trionfo in Supercoppa: 2-0 alla Fiorentina

TORINO- La Juventus Women di Rita Guarino prosegue il proprio 2021 alla grande. Allo “Stadio Comunale” di Chiavari, le campionesse d’Italia superano infatti la Fiorentina con un secco 2-0, portandosi a casa la Supercoppa Italiana. Decide la doppietta di una scatenata Barbara Bonansea che, con la rete messa a segno contro la Roma in semifinale, si segnala come capocannoniere del torneo. La Juve, già nel primo tempo, si è segnalata come la squadra tra le due con più voglia di cercare il vantaggio. Al 9’ arriva il primo avvertimento con un tiro di Caruso che, però, termina sul fondo. La prima vera occasione del match arriva al 16’: Hurtig penetra in area di rigore e offre un ottimo pallone in mezzo all’area per Arianna Caruso che non riesce, però, a spingerlo in rete. Le bianconere acquisicono sempre più fiducia e continuano ad attaccare con maggior convinzione. Al 22’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Bonansea colpisce di testa offrendo una sponda deliziosa per Hurtig che prova la girata, ma trova l’attenta risposta di Schroffenegger. Per attendere l’1-0, però, bisogna aspettare il 39′. La stessa numero 11, tarantolata per tutto l’incontro, riceve palla sulla corsia di destra, si accentra eludendo l’intervento della sua diretta avversaria e con il mancino insacca nell’angolino di destra non lasciando scampo a al portiere viola. Su questa grande giocata le squadre vanno poi negli spogliatoi.

Non cambia il copione della ripresa. La Juve continua ad attaccare una Fiorentina che sembra incapace di reagire e al 55’ raddoppia. Su una respinta di testa di Zanoni, la solita Bonansea è bravissima acolpire al volo e ad insaccare la rete del 2-0. Le ragazze di coach Guarino non si accontentano però e continuano alla ricerca della rete. L’unica vera occasione arriva al 68′, ma Boattin si vede negata la gioia dell’esultanza da una grande risposta del portiere su un tiro dalla distanza. Non si segnalano altre particolari occasioni, con la Supercoppa che, ancora una volta, prende la strada di Torino.

Ma attenzione perché in queste ultime ore sono arrivate anche alcune grosse novità di mercato in casa bianconera: >>>> Tutto confermato, Gianluca Di Marzio dà l’annuncio: “Colpo a sorpresa in arrivo, lunedì si chiude!” <<<<