Juventus Women, Giuliani: “Vi racconto la mia passione per il calcio”

Le parole della numero uno juventina

"La passione era così grande che a un certo punto ho deciso di trovarmi una squadra. Mi hanno messa subito in porta perché tecnicamente non ero bravissima e non amavo correre, e dall’altra parte non avevo paura della palla. Mi hanno detto: “vai dove fai meno danni, il più lontano possibile dall’azione”. Poi effettivamente in porta ero bravina e ho continuato a starci. I miei compagni continuavano a storcere un po’ il naso, sentivamo tanti avversari prima di entrare in campo che dicevano “loro hanno una femmina in porta, quindi oggi basta tirare e facciamo gol”, e a me questa cosa dava fastidio ma nello stesso tempo mi caricava un sacco.