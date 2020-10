Galli contro Ronaldo: “Queste persone che hanno tutto questo seguito non dovrebbero creare ulteriore caos”

TORINO – Nonostante il commento sul coronavirus di Cristiano Ronaldo sia stato cancellato, continua a far discutere. Massimo Galli infatti, direttore malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo circa l’affermazione del portoghese: “Giovane, forte e ricco: può anche non crederci al virus, sarebbe da riderci se non fosse drammatica la situazione. Queste persone che hanno tutto questo seguito non dovrebbero creare ulteriore caos”. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata una clamorosa novità di mercato in casa bianconera. Ultim’ora improvvisa, l’annuncio sta facendo il giro del web: “Pronta una super offerta!” >>>VAI ALLA NOTIZIA