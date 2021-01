Juventus Women, Bonansea: “Questo club ti entra nelle vene, Ronaldo un’ispirazione”

TORINO- Barbara Bonanse, attaccante della Juventus Women, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Twitch bianconero: “Top 11 mondiale? Per me è stato strano essere inserita in quella lista e sono rimasta sorpresa. Quella sera è stata particolare, ora sembra normale fare una foto con Cristiano Ronaldo. Ma poi mi fermo a pensare al fatto che 4 anni mi allenavo con il Brescia all’oratorio e sognavo di giocare all’Allianz Stadium. Cristiano è stato sempre il calciatore a cui mi sono ispirata e l’emozione che ho provato nell’incontrarlo la prima volta è stata indescrivibile. Chiamata della Juventus? È stato un po’ strano quando è arrivata. Io ero in ritiro per l’Europeo 2017 e quando mi è arrivata la chiamata sono rimasta stupita, però naturalmente non ci ho messo molto a decidere. Il cambiamento c’è stato ma io nella mia testa avevo già l’idea di essere una calciatrice. Qui si migliora, la Juve ti entra nelle vene. Campionato? Speriamo di continuare così, anche se in realtà qualche partita con squadre di bassa classifica l’abbiamo sbagliata. Nell’ultimo incontro abbiamo iniziato forte e chiudere il primo tempo sul 4-0 non succede spesso. Credo che abbiamo fatto una buona gara iniziando bene il girone di ritorno e dobbiamo ripartire da qui. Gol più bello? Quello contro il Bari perché fare un gol così, tra l’altro non con il mio piede, è stato pazzesco.

Giocare senza pubblico? Prima di entrare in campo di solito senti il rumore della gente e i tifosi cantano l'inno e ho sentito questa mancanza. La sensazione non è bella perchè anche i tifosi fanno la Juventus. Supercoppa? In realtà vorrei vincere tutti e tre i trofei per cui siamo in corsa perchè è una cosa che non abbiamo ancora fatto.Contro la Roma abbiamo sofferto tanto, ma quando succede e poi vinci c'è sempre un segnale da cogliere. Quando sbagli hai una seconda opportunità e siamo state brave a coglierla".