Juventus–Udinese: comunicazione UFFICIALE ai tifosi bianconeri

In seguito alla decisione della Lega di comunicare gli orari della 37^ di Serie A settimana prossima, la Juventus ha comunicato che chi ha acquistato il biglietto per la sfida contro l’Udinese verrà agevolato per il poco preavviso sull’orario. Ecco il comunicato ufficiale: “Purtroppo, secondo quanto deciso e comunicato dalla Lega Serie A (C.U. numero 230 del 9 maggio 2025), l’orario di Juventus-Udinese verrà stabilito e reso noto la settimana prossima, dunque a meno di sei giorni dalla partita stessa. Siamo coscienti che si tratti di una tempistica di difficile gestione per l’organizzazione di tutti i tifosi che da sempre e con grande passione raggiungono l’Allianz Stadium. Pertanto, comunichiamo ai nostri abbonati che, per questa partita, tutti i titoli stagionali risulteranno automaticamente utilizzati senza alcuna ulteriore verifica ai fini del conteggio del 70% di utilizzo (50% per gli Under 14), utile in vista del rinnovo nella stagione 2025-26. Comunichiamo inoltre agli oltre 15.000 tifosi bianconeri che hanno già acquistato il biglietto tramite il ticket shop che verrà garantito il servizio gratuito di cambio nominativo“.