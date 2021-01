Juventus U23, con il Piacenza non si va oltre l’1-1

La ripresa parte, invece, con il vantaggio a sorpresa degli ospiti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il Piacenza colpisce prima il palo e poi trova la rete con De Respinis, 0-1. La Juve, però, reagisce subito e al 62’ si trova a un passo dal pareggio: verticalizzazione precisa di Brighenti per Correia che entra in area di rigore, ma a tu per tu con l’estremo difensore avversario non riesce a batterlo. Un minuto dopo la Juve trova il pareggio con Nicola Mosti. Funziona e bene il trio composto da Correia, Brighenti e Mosti. Il portoghese serve in profondità l’attaccante con il numero 11 che trova in mezzo all’area con un cross basso molto preciso proprio Mosti che non deve fare altro che spingere in rete il gol dell’1-1. Al minuto 78 i bianconeri vanno vicinissimi al vantaggio, ma colpiscono ancora un legno, il terzo della loro partita. Sugli sviluppi di un corner il neo entrato Barbieri salta più in alto di tutti e la sua girata di testa colpisce la traversa con il pallone che, poi, rimbalza sulla linea di porta prima di essere bloccato da Libertazzi. I padroni di casa continuano a spingere sull’acceleratore, alla ricerca del gol del sorpasso, provandoci fino alla fine. L’ultima clamorosa occasione, infatti, arriva in pieno recupero. Al 94’ ci pensa ancora una volta l’estremo difensore piacentino a chiudere lo specchio della porta togliendo dall’incrocio una deviazione fortuita di un suo difensore sull’ultimo tentativo d’attacco dell’incontro”.

