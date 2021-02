Juventus U23 a valanga: Livorno travolto per 6-0

La ripresa vede una Juve non doma e pronta a colpire ancora l’avversario. Passano appena due minuti e i bianconeri calano il poker, con Felix Correia. L’esterno portoghese approfitta di un’ingenuità difensiva dei toscani e con il destro, rasoterra, batte per la quarta volta in questo match Stancampiano. Il Livorno prova a reagire al duro colpo, ma la doppia occasione costruita dalla squadra di Dal Canto viene sventata in un caso da Bucosse e nell’altro dalla stessa difesa bianconera. Mister Zauli, forte del vantaggio, opera anche diversi cambi offrendo minuti a Barrenechea, giovane centrocampista dell’Under 19 bianconera, e ai due neo acquisti Compagnon e Pecorino. Si tratta dell’esordio assoluto in maglia bianconera per Compagnon. L’ex Catania bagna il suo primo match con la Juve con una rete di testa, quella del 5-0. Pochissimi minuti dopo c’è gloria anche per l’altro nuovo arrivo, Emanuele Pecorino, che spinge in porta il pallone dopo la traversa colpita da Marques sull’assist di Correia, 6-0. Primo gol anche per lui dal suo arrivo in bianconero. Mister Zauli concede minuti anche a Rosa e Ranocchia. L’ultima parte di gara non offre ulteriori sorprese con la formazione di casa in totale controllo, forte anche dell’ampio vantaggio maturato nel corso del match”.