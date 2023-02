Juventus-Torino 4-2: grande rimonta bianconera e poker ai granata

All'Allianz Stadium i bianconeri vincono un Derby pirotecnico dopo aver rimontato due volte il vantaggio granata, con un gran secondo tempo

redazionejuvenews

La Juventus scende in campo allo Stadium contro il Torino per il Derby della Mole, che chiude la giornata di Serie A. Pronti via però c'è subito la doccia fredda per i bianconeri. Su azione da calcio d'angolo dopo poco più di un minuto, Buongiorno va di testa, Karamoh si ritrova la palla solo davanti a Szczesny e lo batte senza esitazione. Dopo un po' di shock la Juve si riprende e al quarto d'ora trova il pareggio. Azione insistita sinistra di Kostic, pallone che arriva dall'altra parte a Cuadrado che scarica un destro potente per il pareggio. Il Derby è vivo e combattuto e nessuno si risparmia nei contrasti. Le due squadre provano ad affondare, mancando più di una volta il colpo decisivo. I bianconeri sono un po' imprecisi nell'impostazione e favoriscono spesso il recupero granata. Il Toro va vicino al 2-1 ed è Szczesny a salvare sulla spizzata di Sanabria. La squadra di Juric però è più viva e reattiva e torna di nuovo in vantaggio. Gran palla tagliata rasoterra di Ilic e anticipo sul primo palo di Sanabria, che beffa il portiere bianconero. Ma nel recupero la Juve trova il pareggio: su angolo di Di Maria svetta Danilo che di testa prende il palo interno. La palla però poi varca la linea e la Goal Line Technology conferma. Il primo tempo si chiude 2-2.

Il secondo tempo inizia come il primo: prima un'occasione per Vlahovic, poi un'altra per Miranchuk. Subito dopo però clamorosa opportunità ancora per Vlahovic, che a tu per tu con Milinkovic-Savic colpisce la traversa. Le due squadre si rispondono colpo su colpo. La squadra di Allegri punta molto sulla fascia sinistra, dove Kostic è una macchina da cross instancabile. Il Toro si avvicina più volte alla trequarti bianconera e Linetty colpisce la traversa dopo una bella azione. La gara vive una fase elettrica a metà ripresa e il tecnico bianconero decide di cambiare: Pogba, Chiesa e De Sciglio per Barrenechea, Di Maria e Cuadrado. Ritorno in campo accolto da un'ovazione quello del francese. E poco dopo la Juve la ribalta: angolo battuto corto, cross perfetto di Chiesa per Bremer che fa 3-2. Il 7 subito decisivo. Le prime giocate di Pogba entusiasmano il pubblico dello Stadium. La Juve vola sull'entusiamo e ancora su calcio piazzato trova il poker: la parabola su punizione di Kostic, sporcata da Bremer, arriva dalle parti di Rabiot che segna il 4-2, convalidato dopo il check. Nel finale torna in campo anche capitan Bonucci al posto di Bremer. L'ultima emozione è una punizione di Chiesa messa in angolo. Poi il triplice fischio sancisce il trionfo.

Gara spettacolare questo Derby della Mole. L'approccio era stato migliore da parte del Torino. I bianconeri sono andati due volte in svantaggio nel primo tempo ma non si sono mai arresi e hanno chiuso in parità la prima frazione. Nella ripresa la gara ha vissuto ancora di continui ribaltamenti di fronte, finché la Juventus ha preso il sopravvento, anche grazie ai cambi. Chiesa si è confermato un fattore e il ritorno in campo di Pogba ha trascinato lo stadio e dato sensazioni di rinascita. La supremazia cittadina è stata ribadita e la classifica offre una chance: la Champions è a 10 punti.