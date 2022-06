Juventus e Save The Children di nuovo insieme per Torino

La squadra bianconera e l'organizzazione mondiale per i bambini hanno annunciato una nuova partnership a Torino facendo seguito a quelle degli scorsi anni

La Juventus continua il suo impegno nel sociale, e parallelamente al mercato, che in questi giorni sta entrando nel vivo in vista della prossima stagione, i bianconeri hanno stretto una nuova partnership con Save The Children, per la creazione di un nuovo Hub Educativo 0-18 anni a Torino, che offrirà opportunità educative e sportive gratuite a bambine, bambini e adolescenti. L'inaugurazione è prevista per venerdì 10 giugno 2022 alle 12, con il nuovo Hub, ampliato e riqualificato integralmente grazie al sostegno di Juventus. Saranno presenti all’evento il Presidente di Juventus Andrea Agnelli, Cecilia Salvai e Federico Chiesa, mentre per "Save the Children" ci sarà Daniela Fatarella, Direttrice Generale dell’Organizzazione in Italia.