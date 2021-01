Juventus-Sassuolo: arbitra Massa, Chiffi al VAR. Tutte le designazioni della 17esima giornata

TORINO – Ora è ufficiale: il signor Davide Massa di Imperia dirigerà la sfida di domenica sera tra Juventus e Sassuolo all’Allianz Stadium, match valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale e Valerio Colarossi e dal quarto uomo Rosario Abisso. Mentre al Var ci sarà Daniele Chiffi e all’Avar Damiano Di Iorio. L’ultima volta che Massa ha arbitrato i bianconeri in campionato è stata in occasione della partita contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma, match terminato 1-1, con pareggio dei biancocelesti all’ultimo secondo grazie alla rete di Caicedo dopo il famoso errore di Dybala.

Di seguito riportiamo tutte le designazioni degli altri match di Serie A: “Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 17ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2020/21.

BENEVENTO – ATALANTA Sabato 09/01 h. 15.00

MANGANIELLO

VILLA – MOKHTAR

IV: CAMPLONE

VAR: CALVARESE

AVAR: LONGO

FIORENTINA – CAGLIARI h. 18.00

GIACOMELLI

VALERIANI – LOMBARDI

IV: GARIGLIO

VAR: BANTI

AVAR: MELI

GENOA – BOLOGNA Sabato 09/01 h. 18.00

DOVERI

CECCONI – LANOTTE

IV: SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: RANGHETTI

JUVENTUS – SASSUOLO h. 20.45

MASSA

IMPERIALE – COLAROSSI

IV: ABISSO

VAR: CHIFFI

AVAR: DI IORIO

MILAN – TORINO Sabato 09/01 h. 20.45

MARESCA

GALETTO – PRENNA

IV: FABBRI

VAR: GUIDA

AVAR: FIORITO

PARMA – LAZIO h. 15.00

PAIRETTO

DEL GIOVANE – ROSSI C.

IV: SOZZA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI VUOLO

ROMA – INTER h. 12.30

DI BELLO

PRETI – BINDONI

IV: ORSATO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

SPEZIA – SAMPDORIA Lunedì 11/01 h. 20.45

PICCININI

RASPOLLINI – PERROTTI

IV: DIONISI

VAR: LA PENNA

AVAR: LIBERTI

UDINESE – NAPOLI h. 15.00

PASQUA

DE MEO – BOTTEGONI

IV: MARINELLI

VAR: NASCA

AVAR: TOLFO

H. VERONA – CROTONE h. 15.00

MASSIMI

MONDIN – SCHIRRU

IV: AURELIANO

VAR: VALERI

MASSIMI

MONDIN – SCHIRRU

IV: AURELIANO

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI