Juventus-Salernitana, i convocati di Allegri. Out Bonucci

La società bianconera ha comunicato, attraverso i propri canali ufficiali, la lista dei convocati per la partita di domani contro i campani.

Domani alle 15 la Juventus affronterà la Salernitana all'Allianz Stadium. Un'occasione per dimenticare l'amarezza dell'eliminazione dalla Champions League contro il Villarreal. Ma anche un'altra tappa del percorso di risalita della squadra bianconera in campionato. Con la sconfitta di oggi pomeriggio dell'Inter, la Juve, con una vittoria contro i campani, potrebbe portarsi a 1 punto dai nerazzurri. Il tutto alla vigilia del Derby d'Italia, in programma dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.