Juventus-Roma: Top e Flop

TORINO – Di seguito riportiamo i Top e Flop di Juventus-Roma. Il top è sicuramente Cristiano Ronaldo, autore del gol del vantaggio bianconero e di una clamorosa traversa-linea nel corso del primo tempo di gioco. Il portoghese è propositivo anche nel secondo tempo e si fa trovare pronto anche nell’occasione della seconda rete della Juventus, causata da una autorete di Ibanez: in caso il brasiliano non l’avesse presa, infatti, CR7 sarebbe stato pronto a spingerla alle spalle di Pau Lopez.

Il peggiore in campo per i bianconeri è senza dubbio Federico Chiesa. L’esterno non ha inciso in partita come sempre e non ha partecipato a quasi nessuna delle azioni offensive della squadra di Andrea Pirlo. L’ex Fiorentina abbandona il terreno di gioco nel secondo tempo da “acciaccato”.