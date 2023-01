Juventus, il report dell’allenamento: Pogba e Vlahovic in gruppo

La Juventus oggi si è allenata agli ordini di Massimiliano Allegri. Recuperabili per la gara contro l'Atalanta Pogba e Vlahovic.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato il report dell'allenamento odierno, diretto dal mister Massimiliano Allegri. Per i bianconeri ci sono diverse novità in vista delle prossime gare, infatti sia Paul Pogba che Dusan Vlahovic hanno svolto l'intero allenamento in gruppo, quindi il serbo ed il francese potrebbero anche essere recuperabili per la gara di campionato contro l'Atalanta, match decisivo per la corsa Champions.

Certamente due ottime notizie per la società piemontese, che può così ritrovare due calciatori importantissimi per il prosieguo della stagione, soprattutto il francese, fermo ai box da luglio, e mai visto all'opera con la compagine juventina dal suo ritorno in estate.

Ecco il comunicato di Madama: "La settimana della Juventus inizia in campo con all’orizzonte due sfide in pochi giorni: giovedì 19 gennaio alle 21:00, contro il Monza, inizia la Coppa Italia, poi domenica 22 alle 20:45 all’Allianz Stadium arriverà l’Atalanta. Doppia seduta per i bianconeri: al mattino allenamento aperto con i torelli, poi esercitazioni sulla fase di non possesso a metà campo e infine partita finale. Nel pomeriggio lavoro in palestra. Paul Pogba e Dušan Vlahović hanno svolto tutto l’allenamento con la squadra. Domani, martedì 17 gennaio, al JTC l’appuntamento è fissato per il mattino, per proseguire la preparazione verso il Monza". E intanto si pensa anche al mercato, valutazioni in corso su Vlahovic. Ecco chi potrebbe sostituirlo<<<