Calciomercato Juventus, cessione pesantissima: Paratici pensa al grande addio

Sarà un'estate cruciale per il calciomercato della Juventus, con due big che potrebbero addirittura lasciare Torino a fine stagione

redazionejuvenews

Sarà un'estate di rifondazione in casa bianconera. L'eliminazione subita in Champions League per mano del Porto lascia degli strascichi pesantissimi, soprattutto sul fronte economico. La mancata partecipazione ai quarti di finale toglie diversi milioni di euro alla Juve, già alle prese con un bilancio in rosso. Le problematiche del Covid e i risultati non positivi costringono la società a prendere decisioni pesanti. E su tutte, si sta valutando una grande cessione. I candidati sono due, entrambi in attacco dove si va verso una grossa rivoluzione.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo la Juve sta valutando la cessione di uno tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il nome più caldo di queste ore è chiaramente il portoghese. Il fuoriclasse ex Real Madrid ha deluso in Champions League, nessun gol nelle due sfide contro il Porto e per questo si sta pensando a un suo addio. Ronaldo attira su di sé tantissime attenzioni, ma l'enorme operazione economica che ha portato il portoghese a Torino non ha dato grandi risultati sul campo. CR7 può lasciare a fine stagione, c'è la possibilità di andare a Parigi ma attenzione anche alle sirene che arrivano da Miami. David Beckham è pronto ad offrire al portoghese oltre 30 milioni all'anno per quattro anni, un contratto stellare per il fenomeno portoghese.

L'altro "sacrificabile" può essere Paulo Dybala, che ha il contratto in scadenza nel 2022 proprio come CR7. L'argentino quest'anno ha giocato pochissimo per i tanti problemi fisici che lo hanno bloccato. Dybala piace tanto in Spagna, e la Juve potrebbe ottenere una maxi-plusvalenza con la cessione dell'argentino. E intanto sul fronte centrocampo occhio a cosa può succedere alla mediana bianconera, destinata ad andare incontro ad una mezza rivoluzione in estate.