Juventus, possibile rinnovo per Vlahovic: le cifre

Il 9 serbo continua ad essere una delle priorità del club juventino. In queste settimane, si sta discutendo per il suo rinnovo di contratto.

La Juventus continua la sua operazione rinnovi. Dopo aver raggiunto gli accordi con Yildiz e McKennie, si tratta con Spalletti, Thuram e con Dusan Vlahovic. Le trattative con l’allenatore toscano sono in fase avanzata, con Thuram i contatti sono iniziati nelle ultime settimane. Per l’attaccante serbo, invece, le due parti stanno ancora definendo l’accordo. Per Spalletti il rinnovo del suo numero 9 è fondamentale: vuole costruire una squadra dove il centravanti è un giocatore chiave. Lo stesso allenatore ha parlato con Vlahovic durante i suoi primi allenamenti al rientro con la squadra. Il giocatore si è sentito accolto e protagonista di un progetto a lungo termine, ed ha aperto al rinnovo. Non succedeva da quando era Giuntoli il direttore sportivo bianconero, quindi da gennaio 2025.

La questione più importante sta nelle cifre. I 12 milioni che attualmente percepisce Vlahovic non sono più sostenibili dalle casse juventine. Ma la Juventus ha le idee molto chiare in testa. Non sarà più il loro centravanti ad essere il più pagato della rosa, bensì lo diventerà Yildiz. Nel nuovo contratto del turco, dalla prossima stagione guadagnerà 7 milioni a stagione. I primi contatti tra la Juventus e l’entourage del serbo hanno portato ad un’offerta di 6 milioni a stagione, esattamente la metà di quanto ha percepito finora Vlahovic.

In casa Juventus filtra ottimismo, ma il serbo avrà sicuramente altre offerte. Il giocatore ha l’opportunità di liberarsi a parametro zero dalla Vecchia Signora, e di trovare nuove squadre disposte a pagargli uno stipendio superiore a quello offerto dai bianconeri.