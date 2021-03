Juventus-Porto, la moviola: qualche incertezza per Kuipers

La moviola del match

TORINO - Björn Kuipers è l'arbitro che ha diretto Juventus-Porto, sfida valida per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League. Al minuto diciassette viene assegnato un rigore giusto per il Porto in cui Demiral è entrato in maniera aggressiva sul giocatore lusitano. Partita molto fisica nel primo tempo, con l'arbitro olandese che ammonisce allo scadere della prima frazione Otavio.