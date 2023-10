Juventus, nuova partenership con Ferrari Trento: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota su una nuova partenership . Ecco il comunicato: "Un graditissimo ritorno nel mondo delle partnership bianconere. Ferrari Trento, infatti, torna a essere partner di Juventus, con tante novità rispetto agli anni passati. Eccellenza italiana nel settore del beverage, Ferrari Trento è Juventus Official Partner per le prossime tre stagioni sportive. Un nuovo connubio, fortemente voluto da entrambe le parti, che si sposa alla perfezione con i valori condivisi dalle due aziende: prestigio, fascino e, ovviamente, eccellenza italiana.

Una collaborazione pluriennale che ha come novità assoluta la realizzazione del Ferrari Sparkling Club all'interno dell'Allianz Stadium, che esordirà ufficialmente in occasione della partita Juventus-Torino. A partire dal derby, infatti, l'area dedicata alle bollicine Ferrari sarà situata nell’esclusiva sala Club Gianni e Umberto Agnelli, a ridosso della Terrazza Agnelli. Sarà il primo Ferrari Sparkling Club presente all’interno di uno stadio. «Siamo orgogliosi di riabbracciare come nostro partner Ferrari Trento, sinonimo di eleganza e raffinatezza che da oltre cent'anni racconta, come Juventus, una storia di grandi vittorie” - dichiara Tiziana Di Gioia, Chief Commercial Officer di Juventus -. Il Ferrari Sparkling Club, all’interno del nostro prestigioso stadio, rappresenterà un punto di incontro ed un momento di convivialità per i nostri tifosi». «Ferrari Trento è il brindisi italiano per eccellenza e ha celebrato moltissime vittorie sportive, tra cui i più recenti scudetti juventini. Siamo felici di rinnovare la partnership con questa grande squadra e di inaugurare un Ferrari Sparkling Club all’interno dell’Allianz Stadium. Le nostre bollicine Trentodoc, abbinate alla magnifica cucina di Da Vittorio, contribuiranno a rendere ancora più unica l’esperienza proposta agli ospiti del Club Gianni e Umberto Agnelli» ha commentato Matteo Lunelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrari Trento.