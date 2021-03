Calciomercato Juventus, gioiello dal Brasile: “L’attaccante arriva a zero”

Paratici mette nel mirino il nuovo centravanti: "Il gioiello brasiliano può arrivare a zero"

Non si fermano le voci di mercato che riguardano la Juventus e la possibilità di ringiovanire sensibilmente una rosa tutt'altro che giovane. L'idea di Paratici e Nedved è quella di costruire la nuova Juve intorno alle idee di Andrea Pirlo. Calcio propositivo, tanta qualità in campo e un po' di gioventù che non guasta. Specialmente in attacco, dove i bianconeri hanno colpevolmente rinunciato a rinforzarsi nel mercato di gennaio. I problemi di Dybala e Morata hanno costretto CR7 agli straordinari e Pirlo a inventarsi Kulusevski come seconda punta adattata. In estate si punterà a un colpo davanti, in attesa di capire quale sarà il destino sia di Paulo Dybala che di Alvaro Morata.

Il primo ha il contratto in scadenza nel 2022 e al momento le trattative per il rinnovo procedono al rilento. La distanza tra la richiesta dell'argentino e l'offerta della Juve è ancora importante. Dall'altra parte c'è il destino di Morata, che ha iniziato alla grande la stagione prima dei tanti problemi avuti. L'infortunio prima e il virus poi hanno frenato l'ascesa dello spagnolo, il cui futuro è in discussione. La Juve potrebbe riscattarlo per 45 milioni, ma è più probabile che punterà al rinnovo del prestito, previsto per circa 10 milioni di euro. Si aggiungerà poi un altro attaccante, e il nome che rimbalza con insistenza dal Brasile è quello di Kaio Jorge.

Il gioiello del Santos piace a mezza Europa, e la Juve lo segue da almeno un anno. La vera novità è legata al suo contratto, che è in scadenza e Paratici potrebbe portarlo a Torino a costo zero. A confermarlo è stato poche ore fa il Presidente del Santos: La situazione del giocatore è complicata. Da circa quattro mesi potrebbe siglare un accordo preliminare con un'altra squadra e partire gratis. Kaio Jorge è molto seguito in Europa, ed una volta raggiunto un accordo, vedremo il da farsi".