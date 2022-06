Juventus, sono stati rispettati i quattro parametri di Arrivabene?

Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, ha inaugurato una nuova linea economica e sportiva, che influisce anche sul calciomercato.

redazionejuvenews

Qualche mese fa, a metà marzo, proprio dopo la bruciante sconfitta con il Villarreal per 0-3, Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, rilasciò un'intervista a Il Corriere dello Sport, toccando diversi temi, da Dybala, che ancora era in trattativa per il contratto, al futuro della Vecchia Signora ed ai conti da rispettare. Proprio sui nuovi acquisti, l'ex dirigente della Ferrari, indicò quattro punti da rispettare: "L’inverno scorso c’è stato l’aumento di capitale da 400 milioni, che serviva a aggiustare i conti, non per il mercato, in più aspettavamo la semestrale, di conseguenza si sono rese necessarie nuove valutazioni riassumibili nei quattro parametri: l’aspetto tecnico, il numero delle presenze effettive, la durata del contratto e il valore economico attribuibile al singolo giocatore".

Dichiarazioni ovviamente legate alle difficoltà economiche della Juventus, che negli anni della pandemia, ha perso tantissimi introiti, con un bilancio netto che recita -200 milioni, un rosso abbastanza importante, visto che Madama, come tutte le altre squadre, dovrà abbassare il rapporto ricavi-costi per rientrare nei nuovi parametri UEFA, in attivo dalla prossime stagioni. Proprio per questi motivo Arrivabene stilò questi 4 punti, soprattutto per i rinnovi ed i nuovi acquisti. Dopo oltre 3 mesi quelle parole sono state rispettate?

Per quanto riguarda i rinnovo certamente sì, perché per Bernardeschi e Dybala è stato preso in considerazione il numero delle presenze effettive, non altissimo per la Joya e l'ex Fiorentina. Sul fronte acquisti il ritorno alla base di Pogba copre tutte le quattro regole, come anche Cambiaso, vicinissimo a vestire la casacca bianconera. L'acquisto che un po' stona è quella di Angel Di Maria, che dopo settimane di tentennamenti, ha accettato la proposta annuale della Juventus. Proprio sul Fideo un paio dei punti non tornano, come quello relativo al contratto e delle presenze, considerato che l'ex PSG non potrà giocare tutte le partite. Probabilmente per l'argentino è stato fatto uno strappo alla regola, ma la linea dura di Arrivabene prosegue senza sosta e con coerenza.