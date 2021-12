Juve: eletto il nuovo membro del CDA

Nominato dai bianconeri il nuovo membro del cda in sostituzione di quello uscente, come comunicato tramite il loro sito internet nei giorni scorsi

“Facendo seguito al comunicato stampa del 28 dicembre 2021, Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione, acquisite le valutazioni del “Comitato per le nomine e la remunerazione” della Società e con l’approvazione del Collegio Sindacale, ha deliberato di cooptare, in sostituzione del consigliere non esecutivo e indipendente Laura Zanetti, dimessasi in data 28 dicembre 2021, Suzanne Heywood quale consigliere non esecutivo.