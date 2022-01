Juve: le immagini della maglia pre match della prossima stagione

La Juventus sta ancora rincorrendo le prime quattro posizioni della classifica della Serie A ma sul web stanno già circolando le immagini delle maglie del prossimo anno

Gennaio è anche il mese del mercato invernale, con la Juventus che sembrava immobile sul mercato, ma che nelle ultime ore ha accelerato ed è vicina alla chiusura per l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, che dovrebbe essere a Torino per le visite mediche già in questa settimana. Ora i bianconeri lavoreranno sulle uscite e per piazzare qualche esubero, anche per rientrare della spesa per il serbo, che dovrebbe assestarsi sui 70 milioni di euro: tra gli indiziati a partire Morata verso il Barcellona, con il giocatore e il club blaugrana che già hanno trovato l'accordo per il contratto del numero 9, e Arthur, su cui l'Arsenal continua a fare pressioni per portarlo a Londra.