Juventus, Locatelli è sempre più uomo chiave: I numeri da top lo certificano

Manuel Locatelli si è preso la Juventus a suon di ottime prestazioni e la società bianconera ora pensa al suo rinnovo.

di Niccolò Lelli



Mancano oramai dieci giornate alla fine del campionato e per i bianconeri- in cerca di un piazzamento valido per un posto nella prossima Champions League- saranno dieci finali. Per concludere al meglio questa stagione e programmare nei migliori dei modi la prossima, la società bianconera sta lavorando per ripartire dalle proprie certezze. A dimostrazione di tutto ciò, un segnale è arrivato dai rinnovi di contratto da parte di Kenan Yildiz e Weston McKennie.

Inoltre, come vi abbiamo già raccontato, il club bianconero è al lavoro anche per prolungare il contratto di mister Luciano Spalletti. Il tecnico toscano in questi mesi si è guadagnato la fiducia di tutto l’ambiente Juve e il suo rinnovo, sembra essere la migliore soluzione se si vuole costruire una squadra competitiva e vincente.

I numeri di Manuel Locatelli

Nella lista dei giocatori che in questo momento rappresentano una certezza per la “Vecchia Signora”, c’è indubbiamente anche il capitano Manuel Locatelli.

Quest’ultimo si sta confermando sempre più al centro del progetto non solo per il suo carisma, messo in mostra nei momenti più importanti, ma anche e soprattutto per le prestazioni: i numeri lo certificano come il miglior centrocampista nei 5 maggiori campionanti europei sotto diversi aspetti.

Il centrocampista bianconero negli ultimi mesi ha fatto un percorso di crescita importante ed è diventato imprescindibile per il gioco di Spalletti. Locatelli, infatti, è il centrocampista con più verticalizzazioni riuscite nei cinque maggiori campionati d’Europa, ma anche quello che completa più passaggi nella metà campo avversaria tra i compagni di reparto. Inoltre, il capitano bianconero si posiziona terzo tra i centrocampisti per media tocchi in partita.

La Juventus, consapevole dell’importanza e della crescita del suo capitano, sta portando avanti contatti positivi per prolungare il contratto del capitano, attualmente in scadenza nel 2028. E così nella programmazione del futuro si potrà aggiungere uno dei tasselli più importanti e soprattutto cresciuti nell’ultimo periodo.