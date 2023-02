Juventus-Lazio 1-0: Bremer porta in semifinale i bianconeri

Dopo la brutta sconfitta col Monza, la Juventus ospita la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra bianconera comincia dietro la linea della palla, con la Lazio a palleggiare. Poi però la squadra di Allegri comincia a proiettarsi in avanti con buone azioni in verticale. La prima occasione è biancoceleste, con Zaccagni che non trova il giro giusto in area. Poco dopo però è Kostic ad avere un bel guizzo con un diagonale messo in angolo da Maximiano. La Juve riesce a dare sfogo alla manovra soprattutto con cambi di gioco per gli esterni che vanno sul fondo e provano a innescare gli attaccanti. I bianconeri crescono con il passare dei minuti. Chiesa è uno dei più intraprendenti dei bianconeri, svariando su tutto il fronte d'attacco. La Juve preme nel finale di primo tempo e passa in vantaggio. Azione nata da un corner, sul prosieguo cross morbido di Kostic e colpo di testa vincente di Bremer, con l'uscita errata del portiere biancoceleste. Il primo tempo si chiude sul vantaggio meritato di una buona Juve.