Juventus-Inter: arbitra Irrati

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata del campionato italiano di Serie A, che vedrà domenica sera il derby d'Italia tra Juventus e Inter

La Juventus è attesa domenica sera dalla partita contro l'inter, in programma tra le mura amiche dell'AllianzStadium. Il derby d'Italia potrebbe segnare il sorpasso bianconero in classifica ai danni dei nerazzurri, che hanno però ancora una partita in meno, e che manderebbe i bianconeri al terzo posto in attesa del recupero della partita contro il Bologna da parte della squadra di Inzaghi. Una partita importante e da vincere a tutti i costi per la Juventus, per continuare la sua risalita verso le prime tre posizioni e per consolidare il quarto posto tenendo lontano la Roma e l'Atalanta.