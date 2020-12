Juventus, il report dell’allenamento: ultima sessione del 2020. E contro l’Udinese…

TORINO- Come comunicato dal club tramite il proprio sito ufficiale, alla Continassa, in mattinata, la Juventus ha continuato a lavorare alla sfida contro l’Udinese del 3 Gennaio prossimo nell’ultima sessione di allenamento del 2020: “Ultimo giorno dell’anno di lavoro al JTC in vista del ritorno della Serie A e di un mese di gennaio ricco di impegni, in cui la Juventus è attesa da otto gare, a cominciare da quella dell’Allianz Stadium contro l’Udinese. I bianconeri, che ieri hanno ripreso a lavorare in gruppo, si sono ritrovati questa mattina agli ordini di Mister Andrea Pirlo per una seduta focalizzata sulla gestione del possesso palla, conclusa poi con una partitella. Domani appuntamento al pomeriggio per il primo allenamento del 2021”.

Intanto, Sportmediaset riporta gli ultimi aggiornamenti in vista della formazione che domenica dovrebbe scendere in campo all’Allianz Stadium contro De Paul e compagni. Tra i pali ci sarà Szczesny, con la difesa a quattro formata da Danilo (Cuadrado è squalificato), De Ligt (recuperato dopo il problema accusato contro la Fiorentina), Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo, sulle fasce, dovrebbero agire Chiesa e Kulusevski (favorito nel ballottaggio con Ramsey), con la linea mediana composta da McKennie e Bentancur. In avanti la premiata coppia del gol formata da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, con Dybala diretto ancora una volta verso la panchina. Contro i friulani, la Vecchia Signora ha assoluto bisogno di una vittoria. Dopo il ko per 3-0 contro la Fiorentina, e l’annullamento del 3-0 a tavolino contro il Napoli (ancora non c’è una data per il recupero della partita), la squadra di Andrea Pirlo è infatti ferma al sesto posto in classifica a quota 24 punti, ben 10 in meno del Milan capolista.

