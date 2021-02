Juventus, il report dell’allenamento: testa alla Coppa Italia

TORINO- Il giorno dopo il successo casalingo per 2-0 contro la Roma, che ha permesso alla squadra di superare proprio i giallorossi al terzo posto in classifica, la Juventus è tornata a lavorare alla Continassa per preparare la sfida all’Inter di mercoledì sera, valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: “Continua il buon periodo dei bianconeri, che hanno messo in fila una bella sequenza di vittorie, ma ogni settimana è una sfida e quella alle porte è davvero importante: Coppa Italia contro l’Inter martedì a Torino, per conquistare la Finale, e trasferta a Napoli sabato. La squadra ha quindi subito messo da parte la vittoria di ieri contro la Roma e si è rituffata nel lavoro: seduta ovviamente di scarico quella di questa mattina per i protagonisti di ieri, mentre il resto del gruppo è sceso in campo, dedicandosi a possessi, esercitazioni tattiche e partitella. Domani in campo ancora al mattino” è il comunicato che si legge sul sito ufficiale dei campioni d’Italia in carica.

Per quanto riguarda la formazione che dovrebbe scendere in campo contro i nerazzurri, mister Andrea Pirlo sta valutando diversi cambiamenti. Tra i pali dovrebbe tornare Gigi Buffon, designato portiere di coppa, al posto di Szczesny. Linea difensiva a quattro formata da Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce, con possibile riproponimento della coppia centrale formata da Demiral e De Ligt (da valutare le condizioni di Bonucci, per Chiellini probabile turno di riposo). A centrocampo Bentancur dovrbbe tornare a fare coppia con Arthur, con McKennie e uno tra Chiesa e Bernardeschi sulle fasce (il 33 spera in un’altra chance dopo la buona prova di “San Siro”). In avanti l’unico sicuro del posto è il solito Cristiano Ronaldo, mentre è ballottaggio tra Morata e Kulusevski per un posto vicino a lui. Dybala e Ramsey diretti verso la panchina.