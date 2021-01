Juventus, il report dell’allenamento: lavoro tattico alla Continassa. Ecco chi dovrebbe giocare domani

TORINO- Ultimo allenamento prima della ripresa del campionato per la Juventus, che domani sera all’Allianz Stadium ospiterà l’Udinese nel posticipo della quindicesima giornata della Serie A. Il club, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fortnito il resoconto della seduta odierna di Cristiano Ronaldo e compagni: “Si avvicina il momento del ritorno in campo della Juventus in campionato. Il mese di gennaio che si apre sarà denso di appuntamenti e competizioni, e la preparazione, logicamente, si intensifica. La Juve si è ritrovata dunque nel pomeriggio al Training Center per preparare la partita di domani sera (ore 20.45) in casa contro l’Udinese: una vigilia dedicata alla tattica”. Sky Sport, intanto, riporta gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione che scenderà in campo domani sera in cerca dei tre punti, fondamentali per rientrare nel discorso scudetto dopo il ko contro la Fiorentina dell’ultimo turno.

Tra i pali dovrebbe toccare ancora a Szczesny, anche se non è da escludere la possibile presenza di Buffon. Difesa a quattro formata da Danilo a destra al posto dello squalificato Cuadrado e Alex Sandro a sinistra, con Bonucci e De Ligt a formare la coppia dei centrali. A centrocampo la mediana dovrebbe essere composta da McKennie e Bentancur, vista la probabile indisponibilità di Rabiot, con Chiesa e Ramsey ad agire sulle due fasce. In avanti tutto pare portare alla conferma della premiata coppia del gol formata da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, apparsi in grande forma nell’ultimo periodo ad eccezione di un paio di gare. Nuova probabile panchina, dunque, per Paulo Dybala, ancora in cerca della migliore condizione fisica dopo un inizio di stagione non ai suoi livelli. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<