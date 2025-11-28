Juventus, Giletti: "Spalletti è un numero uno. Conte? Con Antonio ho..."

Le parole rilasciate da Massimo Giletti ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: il suo parere sull'arrivo di Spalletti sulla panchina bianconera

Massimo Giletti, giornalista e noto tifoso della Juventus, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato dell’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Queste le sue dichiarazioni:

“Spalletti è un numero uno, dove è andato ha fatto bene, la Juventus ha un allenatore abituato al clima difficile della città che sa mettere ordine. La Juve ha un problema nella rosa, ad esempio non ha un regista come Lobotka. Spalletti non ha tradito il Napoli, sono sicuro che i tifosi azzurri sono molto intelligenti e non lo fischieranno. Spalletti o Conte? Ho un rapporto con Antonio talmente stretto che non posso non sceglierlo”.