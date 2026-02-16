Juventus, domani la trasferta di Istanbul: i bianconeri sfidano il campo e i brutti ricordi

La Juventus scenderà in campo domani martedì 17 febbraio per il match di Champions League contro il Galatasaray. Finora i bianconeri in sei precedenti, hanno vinto solamente una volta contro la squadra turca.

di Niccolò Lelli



Gli uomini di Spalletti, scenderanno in campo domani martedì 17 febbraio, per la sfida d’andata dei playoff di Champions League contro il Galatasary. Una gara tutt’altro che facile per i bianconeri –reduci dalla fatiche del match contro l’Inter- e soprattutto se pensiamo ai precedenti in terra turca.

I bianconeri infatti, non hanno mai vinto sul campo del Galatasaray e l’ultimo precedente tra le due squadre non evoca bei ricordi nella mente dei tifosi della Vecchia Signora. Per ottenere il risultato migliore, servirà la miglior Juventus, che oltre a giocare in un clima infuocato, dovrà lasciarsi alle spalle anche i veleni del derby d’Italia.

I PRECEDENTI TRA LE DUE SQUADRE

Per la prima volta le due squadre si affrontano in un turno ad eliminazione diretta della competizione europea. I sei precedenti, infatti, si sono giocati tutti nella fase a gironi. I bianconeri hanno vinto solo una volta su sei, in un match casalingo con il risultato di 2-1. In quell’occasione fu decisiva la doppietta di Del Piero per superare la squadra turca.

La trasferta di Istanbul per la Juventus fin qui è stata sempre stregata.

Sono infatti tre i precedenti dei bianconeri sul campo del Galatasaray, con due sconfitte ed un solo pareggio che ormai risale al lontano dicembre 1998.

L’ULTIMA GARA TRA GALA E JUVENTUS

Nella mente dei tifosi bianconeri, è però rimasto soprattutto l’ultimo incrocio col Galatasaray, quello che costò una clamorosa eliminazione dalla Champions League.

Il 10 dicembre 2013 a Istanbul è in programma Galatasaray-Juventus, gara cruciale e importantissima per il prosieguo di entrambe le squadre in Champions League.

Dopo appena mezz’ora di gioco e con il risultato ancora sullo 0-0, causa neve abbondante sul campo, l’arbitro è costretto a sospendere la gara e rinviarla al pomeriggio del giorno successivo. Un rinvio che sicuramente non servì per giocare in condizioni migliori, anzi, il terreno di gioco si presentò in condizioni persino peggiorate. Nonostante ciò la scelta fu quella di continuare ugualmente.

In una gara che si era preannunciata complicata, fu la rete dell’ex interista Wesley Sneijder a condannare i bianconeri allenati all’epoca da Antonio Conte. Una sconfitta che costò alla Juventus l’eliminazione al primo turno.