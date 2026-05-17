Fine della partita. Sconfitta pesantissima per la Juventus che a una giornata dalla fine del campionato, è fuori dalla Champions League. 46' - Kalulu mette ancora una volta il pallone in area, Boga fa da sponda di testa per tenerlo vivo e Gatti, in gioco pericoloso, colpisce sia la palla che un avversario. Massa interrompe tutto e fischia fallo. 45' - Massa concede sette minuti di recupero. 44' - Esce uno Yildiz ormai senza energie, al suo posto entra Miretti. 43' ANCORA BOGA! - L’ivoriano ci prova di nuovo, ma trova ancora la risposta con i pugni di De Gea. 35' YILDIZ! - Il numero 10 prova la conclusione con il sinistro dal limite dell’area, ma il pallone termina fuori. 34' - Esce Kelly, dentro Gatti. Sembra quasi la mossa della disperazione di Spalletti, che sceglie un difensore invece di puntare su David, Openda o Milik. 30' - A un quarto d’ora dalla fine, la Juventus dà l’impressione di essere svuotata soprattutto sul piano mentale. 27' - Pellegrino aveva trovato il pareggio nella sfida di Como: l’1-1 avrebbe riportato momentaneamente la Juventus al quinto posto, appena fuori dalla zona Champions. Dopo il controllo al Var, però, il gol dell’attaccante argentino viene annullato. 26' - Massa, dopo la revisione al monitor, annulla la rete per fuorigioco. Si resta sull’1-0. 25' - Var in azione, con tutto lo Stadium che trattiene il fiato. 24' GOOOOOOOOOOOL DI VLAHOVIC - Impatto immediato del neoentrato Zhegrova, la cui conclusione viene respinta da un avversario. Sottoporta ci pensa Vlahovic a spingere il pallone in re 17' - I giocatori della Juventus protestano perché, con una rimessa laterale a favore già eseguita, Massa interrompe il gioco per permettere alla Fiorentina di effettuare il triplo cambio. Una scelta piuttosto discutibile, un po’ come quella precedente sul contatto tra McKennie e Gosens. 15' - La Juve avrebbe trovato il pareggio con McKennie, ma Massa ferma tutto per una spinta dell’americano su Gosens. Episodio destinato a far discutere. 14' DE GEA DECISIVO SUL CHICO! - Il portiere spagnolo è bravissimo a respingere con il piede la conclusione da posizione defilata del portoghese. 13' - Il gol di Moreno a Como fa scivolare momentaneamente la Juventus addirittura al sesto posto in classifica. 12' MCKENNIE! - Bella azione costruita dalla Juventus: Vlahovic serve McKennie, ma la conclusione dell’americano viene bloccata da De Gea. 6' - Solomon prova a partire in contropiede, conclusione a giro e Di Gregorio blocca senza difficoltà. 5' - Arrivano cattive notizie da Genova: il Milan è passato in vantaggio con il rigore trasformato da Nkunku. In questo momento la Juventus sarebbe fuori dalla zona Champions! 3' - La Juve continua a spingere con Conceicao, che mette dentro un cross per la testa di Yildiz: il numero 10 però non riesce a trovare la porta. 2' BOGA! - Primo segnale dell’ivoriano, la cui conclusione viene deviata da un avversario. Sarà calcio d’angolo, il primo della ripresa, per i bianconeri. 13:09 - Il calcio d’inizio è della Juventus: è cominciato il secondo tempo! 13:06 - Dovrebbe essere Koopmeiners a lasciare il campo per fare spazio a Boga. 13:04 - Thuram e Boga stanno aumentando l’intensità del riscaldamento. 48' - Si va all’intervallo tra i fischi dello Stadium. La Juventus è sotto nel punteggio e non è riuscita a trovare la reazione giusta dopo il gol di Ndour. Adesso restano 45 minuti per provare a ribaltare la situazione, considerando anche i risultati che stanno arrivando dagli altri campi. FINE PRIMO TEMPO 40' YILDIZ! - Il numero 10 prova a fare tutto da solo e chiama De Gea all’intervento, poi il pallone termina in fallo laterale. La Juventus continua comunque a tenere alta la pressione. 39' - Mancini sblocca il derby della Capitale: la Roma passa avanti e, in questo momento, supera la Juventus in classifica. 38' - Fase molto intensa dei bianconeri, che però non riescono ancora a costruire vere occasioni dalle parti di De Gea. 35' - La Juventus prova a reagire con un corner calciato da Koopmeiners. Il pallone arriva a Locatelli, che col sinistro non riesce a trovare lo specchio della porta. 33' GOL DI NDOUR - Ripartenza della Fiorentina con Solomon, che trova Ndour completamente libero sulla sinistra. Il centrocampista italiano calcia e supera Di Gregorio sotto la mano sinistra, portando avanti i viola. Lo Stadium reagisce con i fischi. 19' MA COSA HA SPRECATO DUSAN!! - Ancora una volta Koopmeiners porta pressione alta e costringe l’avversario all’errore. Ndour, nel tentativo di servire De Gea, trova prima Vlahovic: il serbo, incredibilmente, a tu per tu con il portiere spagnolo non riesce a metterla in rete. Sul proseguimento dell’azione, la Juventus conquista un corner molto interessante. 18' VLAHOVIC! - Si accende il numero nove bianconero con un colpo di tacco che però non trova lo specchio della porta. 17' - Pongracic si sgancia dalla propria zona senza essere seguito da nessuno, serve Piccoli che controlla e calcia subito, senza però inquadrare lo specchio. 15' LOCATELLI! - Primo tiro della Juventus in questa partita: ci prova Locatelli da fuori area, De Gea blocca senza problemi. 14' - Buon recupero palla di Koopmeiners, poi Conceicao prova a sfruttare l’occasione con un dribbling e va alla conclusione, trovando però la deviazione di un avversario. 6' - In questo avvio si sta vedendo di più la Fiorentina, mentre la Juventus appare ancora un po’ troppo prudente. 2' - Primo tentativo in profondità di Cambiaso per Vlahovic, ma il serbo non riesce ad arrivare sul pallone. 1' - Primo cambio di gioco sbagliato da parte della Fiorentina. Rimessa laterale per i padroni di casa, che oggi indossano la nuova maglia home della stagione 26/27. 1' - La partita ha inizio!

PRIMO TEMPO JUVENTUS-FIORENTINA

11:44 - La Juventus sta rientrando negli spogliatoi. Il calcio d’inizio si avvicina sempre di più.

11:33 - I tifosi bianconeri hanno applaudito Fabio Paratici, ex dirigente della Juve e oggi ds della Fiorentina. Bella anche la reazione di Paratici, che ha ricambiato il saluto mandando baci al pubblico dello Stadium.

11:28 - Dusan Vlahovic, grande ex della partita, non è ancora mai riuscito a segnare contro la Fiorentina da avversario.

11:23 - La Juventus è scesa in campo per svolgere il riscaldamento.

11:15 - Alcuni numeri: la Juventus ha vinto otto delle ultime dieci gare contro la Fiorentina. I bianconeri non sono riusciti a conquistare i tre punti soltanto nelle sfide dello scorso anno, terminate 2-2, e in quella del dicembre 2020, persa 0-3.

11:12 - La Juventus si presenta dunque con il 4-2-3-1: Koopmeiners parte titolare in mezzo al campo al posto di Thuram, mentre davanti ci sarà Vlahovic, sostenuto sugli esterni da Conceicao e Yildiz. La Fiorentina risponde con un più prudente 4-1-4-1: dal primo minuto c’è un solo ex bianconero, Nicolò Fagioli. Rugani e Mandragora partiranno invece dalla panchina.

11:00 - Kelly, Locatelli e Bremer sono i giocatori della Juventus in diffida.

10:59 - Le scelte ufficiali di Juventus-Fiorentina:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.

A disposizione: Perin, Holm, Gatti, Zhegrova, Boga, Milik, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, Pinsoglio, David, Cabal.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Brescianini, Solomon; Piccoli.

A disposizione: Christensen, Lezzerini, Balbo, Comuzzo, Fortini, Rugani, Mandragora, Fabbian, Fazzini, Braschi, Harrison, Gudmundsson.

Allenatore: Paolo Vanoli.

La gara sarà diretta dal signor Massa della sezione di Imperia. Gli assistenti saranno Meli e Alassio, con Marinelli quarto ufficiale. Al Var ci sarà Chiffi, affiancato da Meraviglia.

10:51 - Juventus e Fiorentina sono arrivate all’Allianz Stadium. Tra poco le due squadre inizieranno il riscaldamento prima della partita.

10:28 - Vanessa Leonardi, inviata di Sky Sport, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla Fiorentina direttamente dall’Allianz Stadium. Queste le sue parole, sintetizzate da Juvenews.eu

“Per quanto riguarda i grandi ex, uno sarà in campo mentre l’altro non è nemmeno partito. Moise Kean è rimasto a Firenze: bisognerà capire se potrà recuperare per l’ultima giornata di campionato contro l’Atalanta. L’altro ex, che ascolteremo anche, è Fagioli, pronto a partire dal primo minuto. Mandragora non dovrebbe giocare dall’inizio: al suo posto dovrebbe esserci Brescianini. Per il resto la formazione dovrebbe essere quella prevista, con Gosens sulla sinistra, Pongracic e Ranieri centrali e Dodò a destra. In mezzo Fagioli con Brescianini e Ndour. Davanti Gudmundsson resta favorito su Solomon, anche se questo dubbio lo portiamo fino all’ultimo. Ci sarà poi Piccoli, che si è allenato regolarmente e ha già messo minuti nelle gambe nella gara precedente. Presente anche Parisi”.

10:18 - Giovanni Guardalà ha dato le ultime novità sulla Juventus dal campo dello Stadium in vista della sfida delle 12 contro la Fiorentina. Di seguito quanto sintetizzato da Juvenews.eu:

“Si può andare abbastanza sicuri sulla presenza dal primo minuto di Koopmeiners. Thuram partirà quindi dalla panchina, come si era già ipotizzato, anche perché in settimana si è allenato poco. Per il resto, dietro dovrebbero esserci i soliti. Kelly e Kalulu hanno svolto un lavoro differenziato, ma dovrebbero comunque essere regolarmente in campo insieme a Bremer. In mezzo, accanto a Locatelli, ci sarà appunto Koopmeiners. Davanti spazio al tridente migliore possibile, con Conceiçao, Yildiz e Vlahovic. Il serbo è l’ex mai davvero accettato dai tifosi viola dopo il passaggio alla Juventus, e finora non ha mai segnato contro la sua ex squadra in otto precedenti. Spalletti spera che possa interrompere questo tabù, perché per la Juventus vincere oggi avrebbe un peso davvero enorme. Bisognerà poi capire se dagli altri campi arriveranno risultati utili, altrimenti tutto si deciderà nel derby della prossima settimana”.

La probabile formazione:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic.