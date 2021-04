Juventus è tra i 20 club che valgono di più al mondo

La società bianconera è la prima tra le italiane

Il famoso magazine di economia e finanza Forbes ha stilato una classifica di valore di mercato per le società di calcio al livello mondiale. Nel ranking ci sono quattro società italiane nella top 20, la prima di queste è la Juventus, inserita alla undicesima posizione, il cui valore viene stimato poco sotto i 2 miliardi, in crescita del 29% rispetto a due stagioni fa, nonostante un'annata poco soddisfacente e la pandemia da covid che ha costretto i tifosi bianconeri a rimanere fuori l'Allianz Stadium. Poco più sotto della Vecchia Signora c'è la prima in classifica della Serie A l'Inter, 14esima con 743 milioni, +11%, e il Milan è 16esimo con 559 milioni, -4%; subito dopo troviamo la Roma 17esima con 548 milioni, -12%.