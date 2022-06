Juventus, ritorno di fiamma per Dzeko: sarà la volta buona?

La Juventus si avvicina ad Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco potrebbe lasciare l'Inter dopo una solo stagione.

redazionejuvenews

La Juventussta lavorando per rinforzare diversi reparti, soprattutto l'attacco, privo di Dybala, Morata e Bernardeschi. Il club bianconero potrebbe cedere anche Moise Kean, che non ha convinto durante la stagione. Proprio per questo motivo la Vecchia Signora vorrebbe acquistare un nuovo centravanti, un vero 9 che potrebbe essere il partner di Dusan Vlahovic o anche il vice in determinate occasioni. Nelle scorse settimane sono emersi tutti nomi di esperienza, come Muriel o Arnautovic, e secondo quanto riportato da SportMediaset, la Juventus avrebbe messo nel mirino Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, che visti i possibili arrivi di Lukaku e Dybala, potrebbe dire addio ai nerazzurri dopo una sola stagione.

Non è la prima volta che i bianconeri e il bosniaco flirtano, perché anche quando la punta era al Wolfsburg, nel 2010, i due club trattarono, ma non si arrivò mai ad una conclusione. Anche nel 2020, dopo l'esonero di Sarri, la Juventus cercò Dzeko prima di prendere Morata, ma anche in quella occasione il classe '86 rimase a Roma.

Infatti, lo stesso ex Manchester City, confermò proprio quest'ultima trattativa: "La scorsa estate è stata la prima in cui ho detto: ‘Non andrò via’. L’anno scorso c’era stato qualcosa con la Juventus, due anni fa con l’Inter era quasi fatta. Questa estate non mi aspettavo di lasciare Roma dopo l’arrivo di Mourinho. Ho parlato con lui quando è arrivato, sapendo che avevo un anno di contratto. Il suo arrivo a Roma è un grande onore. Gli ho detto: ‘Sono qui e darò tutto per te e per il club. Ma, visto che è il mio ultimo anno da contratto, se arrivasse qualcosa potremmo valutarlo?’. Nei giorni successivi la Roma ha preso Abraham e l’Inter si è fatta avanti". Adesso chissà se sarà la volta buona, ma i presupposti ci sono tutti, per far chiudere un cerchio aperto oltre 10 anni fa.