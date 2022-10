Juventus, i convocati per il Torino: assente Angel Di Maria

Domani, nell'anticipo pomeridiano, la Juventus affronterà il Torino nella decima giornata di Serie A. I bianconeri, in un periodo difficilissimo, hanno assoluto bisogno di fare risultato, e l'occasione del derby è ghiotta, circostanza, che, al contempo, potrebbe peggiorare la situazione, compromettendo anche la corsa verso la prossima Champions League, visto che Madama, attualmente, è a 7 punti dal quarto posto, distanza che potrebbe diventare sempre più ampia se i bianconeri non dovessero vincere domani.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per domani. Nessuna sorpresa di rilievo; assente Angel Di Maria, che ne avrà fino all'inizio del mese prossimo, out Pogba, Chiesa, recuperabili per fine mese, e fuori dall'elenco anche Kaio Jorge e Mattia De Sciglio, che si rivedranno soltanto nel 2023, a causa di due infortuni molto gravi per l'ex Santos e per il terzino italiano.