Furia Nedved, provvedimenti drastici: ecco cosa vuole fare il vice presidente

E' il segreto di Pulcinella il fatto che fosse stato per Nedved, Massimiliano Allegri sarebbe già stato cacciato via dalla Juventus. Anche durante l'ultimo Cda, il vice presidente bianconero aveva consigliato di cambiare guida tecnica, puntando su un nome di grido alla Zidane o sul traghettatore Montero per poi riaffidare la squadra a Conte nel 2023. Se è vero che la società non si è mai mossa concretamente per un altro tecnico, Nedved una telefonata all'attuale mister del Tottenham l'ha fatta. Questo possiamo confermarvelo. Ed è fra i motivi del non rinnovo del salentino con gli Spurs.