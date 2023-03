Juventus, oggi il Consiglio di Stato per la Carta Covisoc: lo scenario

Il Consiglio di Stato si esprimerà in merito al ricorso presentato dalla Procura sulla Carta Covisoc: può cambiare lo scenario per la Juve

Quella di oggi sarà una giornata importante in casa Juventus, forse ancor di più per la giustizia sportiva. E' il giorno in cui il Consiglio di Stato dovrà esprimersi sulla questione relativa alla ormai celebre Carta Covisoc, il cui contenuto poteva invalidare la sanzione del -15 per le plusvalenze fittizie. I legali di Fabio Paratici e Federico Cherubini hanno ricevuto solo successivamente tale carta dalla procura della Figc.