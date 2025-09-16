Juventus-Borussia Dortmund, l’Allianz Stadium si riempie: il dato sulle presenze

Manca sempre meno all'esordio europeo della Juventus di Tudor: il dato aggiornato sulle presenze di stasera all'Allianz Stadium

Manca sempre meno all’esordio stagionale in ottica europea della Juventus di Igor Tudor. Un esordio che avverrà stasera, quando la formazione juventina scenderà in campo contro il Borussia Dortmund di Niko Kovac; un match che appare come il primo confronto di un certo spessore sul palcoscenico internazionale, contesto nel quale i bianconeri vogliono mettersi in mostra.

Nella gara di questa sera, gli uomini di Tudor riceveranno un caloroso sostegno da parte dei loro tifosi. In effetti, stando agli ultimi dati aggiornati, l’Allianz Stadium questa sera registrerà il tutto esaurito. Come già avvenuto nel derby d’Italia contro l’Inter, restano in vendita ormai soltanto pochissime decine di biglietti per la gara di stasera contro i gialloneri. Le due curve sono sold out, mentre c’è minima disponibilità di tagliandi nelle due tribune, con prezzi che vanno da 35 a 450 euro.

Anche i tifosi tedeschi, comunque, si faranno sentire: in effetti, da Dortmund faranno il loro arrivo oltre duemila tifosi. Nel giro di tre giorni, dunque, lo stadio bianconero tornerà a vivere un altro grande appuntamento, con un totale di oltre 82.000 tifosi sugli spalti tra la partita contro i nerazzurri e quella di stasera in Champions. Se si tiene conto della gara di apertura del campionato contro il Parma, è già stata ampiamente superata quota 120.000 spettatori. Con la conseguenza che il dodicesimo uomo è tornato incidere positivamente sui risultati della squadra: in particolare, nelle sei gare giocate all’Allianz con Igor Tudor in panchina, i bianconeri hanno ottenuto altrettanti successi, mettendo a segno 13 gol, subendone appena 4 e mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni.