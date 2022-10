Juventus-Bologna, il momento di bianconeri e rossoblù

Questa sera alle 20:45 la Juventus tornerà in campo per l'ottava giornata di Serie A . I bianconeri ospiteranno il Bologna tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Dopo la sconfitta di Monza prima della sosta, la squadra di Massimiliano Allegri non può più sbagliare.

Andiamo a vedere come si presentano le due squadre al match, nel focus pubblicato dal sito della Juventus: "In caso di mancato successo, la Juventus stabilirebbe la sua seconda peggior partenza dopo otto gare in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dopo il 2015/16): al momento ha 10 punti in classifica (2V, 4N, 1P) e l’ultimo successo risale al 31 agosto, contro lo Spezia.